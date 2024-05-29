Совет ЕЭК упростил процедуру приведения регдосье в соответствие для шести групп ветпрепаратов

Совет ЕЭК упростил процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с Правилами ЕАЭС для шести групп ветеринарных препаратов. Лекарства должны быть произведены в ЕАЭС и находиться в обращении на территории союза более пяти лет.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба комиссии.
Согласно изменениям, станет проще процедура приведения регистрационных досье в соответствие для шести групп ветпрепаратов. Речь идет о следующих категориях лекарств:
- витамины,
- противопаразитарные препараты для непродуктивных животных,
- препараты растительного происхождения,
- антисептические препараты,
- препараты, предназначенные для восстановления водно-электролитного баланса в организме животных,
- препараты, содержащие в качестве действующих веществ минералы.
Ранее регистрационное досье ветпрепаратов этих групп приводилось в соответствие с Правилами ЕАЭС по согласованию с каждым уполномоченным органом того государства-члена, на территории которого планировалось обращение этих лекарств. Теперь согласование не требуется. При этом препараты должны быть произведены в ЕАЭС и находиться в обращении на территории союза более пяти лет.
Документ также корректирует отдельные положения Правил ЕАЭС технического характера.
Совет также поддержал предложение о проработке вопроса изменений, которые предусматривают процедуру регистрации по инициативе страны ЕАЭС ветпрепаратов, зарегистрированных согласно Правилам в одном из государств-членов. Это должно снизить риск возникновения дефицита ветеринарных препаратов в государствах с «малыми рынками».
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Дина Коблова
pharmvestnik