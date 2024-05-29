Совет ЕЭК упростил процедуру приведения регдосье в соответствие для шести групп ветпрепаратов

Совет ЕЭК упростил процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с Правилами ЕАЭС для шести групп ветеринарных препаратов. Лекарства должны быть произведены в ЕАЭС и находиться в обращении на территории союза более пяти лет.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба комиссии.

Согласно изменениям, станет проще процедура приведения регистрационных досье в соответствие для шести групп ветпрепаратов. Речь идет о следующих категориях лекарств:

витамины,

противопаразитарные препараты для непродуктивных животных,

препараты растительного происхождения,

антисептические препараты,

препараты, предназначенные для восстановления водно-электролитного баланса в организме животных,

препараты, содержащие в качестве действующих веществ минералы.

Ранее регистрационное досье ветпрепаратов этих групп приводилось в соответствие с Правилами ЕАЭС по согласованию с каждым уполномоченным органом того государства-члена, на территории которого планировалось обращение этих лекарств. Теперь согласование не требуется. При этом препараты должны быть произведены в ЕАЭС и находиться в обращении на территории союза более пяти лет.

Документ также корректирует отдельные положения Правил ЕАЭС технического характера.

Совет также поддержал предложение о проработке вопроса изменений, которые предусматривают процедуру регистрации по инициативе страны ЕАЭС ветпрепаратов, зарегистрированных согласно Правилам в одном из государств-членов. Это должно снизить риск возникновения дефицита ветеринарных препаратов в государствах с «малыми рынками».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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