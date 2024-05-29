Для маркетплейсов планируется установить правила торговли ветпрепаратами

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел заседание, по итогам которого рекомендовал Минсельхозу РФ, Россельхознадзору, Росстату провести совместно с крупнейшими российскими маркетплейсами и отраслевыми объединениями комплексный анализ текущего состояния розничной онлайн-торговли ветпрепаратами.

В частности, остро стоит вопрос определения объемов продаж, номенклатуры реализуемой продукции, организации процессов доставки товара и его хранения, а также анализа результатов контрольно-надзорных мероприятий в этой сфере.

Кроме того, отмечается необходимость проработки вопроса о совершенствовании законодательства и нормативно-правовой базы для организации розничной онлайн-торговли ветпрепаратами, в том числе посредством внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 12 апреля 2010 года 61-Ф3 «Об обращении лекарственных средств» и утверждения правил выдачи разрешений на такую деятельность.

Помимо прочего, комитет предлагает перенести срок вступления в силу обязательной маркировки ветпрепаратов на 1 сентября 2025 года. «Но окончательное решение примет Правительство РФ», – говорится в публикации на сайте Союза предприятий зообизнеса.

Ранее Россельхознадзор представил проект правил по регулированию дистанционной торговли ветпрепаратами в целях борьбы с контрафактом и фальсификатом. Большинство маркетплейсов не запрашивают у продавцов лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, которую выдает Россельхознадзор, и не следят за качеством продаваемых ветпрепаратов.

gxpnews