Губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомился с работой R&D-центра «Биннофарм Групп» в Красногорске

В прошлом году в с. Ангелово уже открыли центр фармацевтической разработки. Сейчас здесь трудятся порядка 90 химиков-аналитиков и инженеров-технологов. Губернатор Московской области побывал на опытно-промышленном производстве, в аналитической лаборатории, а также пообщался с сотрудниками компании.

«Я хочу поблагодарить вас за приглашение в современный R&D-центр. В Московской области сосредоточено порядка четверти рынка фарминдустрии. И конечно, одно дело, когда ты только фасуешь тот или иной препарат, но совсем другое, когда задействуешь самые передовые технологии, внедряешь их. Это очень приятно. Я знаю, что и акционеры, и вся команда „Биннофарм Групп” настроены и дальше развиваться. Очень приятно, что проект имеет перспективу. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому важному для нашей страны делу, – сказал Андрей Воробьев. – Мы, в свою очередь, считаем своей задачей максимально оказывать содействие, помогать во всем, что касается разрешительной документации и, конечно, подготовки кадров. У нас в Физтех-лицее и университете много одаренных детей, которые занимаются и биологией, и химией, что сегодня находится на стыке всего, что связано с ИИ, исследованиями. Вне всяких сомнений, мы специализируем школу. Готовность обучаться естественным наукам очень высокая, есть спрос и у родителей, и у самих детей».

В центре расположены лаборатории фармацевтического анализа, фармацевтической технологии, где разрабатывают новые фармпрепараты и совершенствует уже существующие. В основном это антикоагулянты (препятствующие тромбообразованию), лекарства для лечения диабета и онкологии, которые поступают в государственные больницы и госпитали. А также неврологические препараты и продукция для женского здоровья, которые можно будет найти в аптеках. Мощность лаборатории позволяет создавать 30-40 новых и доработанных видов препаратов в год.

Продукты, созданные в Центре фармразработки, будут выпускаться на производственных площадках и «Биннофарм Групп»: «Алиум» (Серпухов), «Биннофарм» (Зеленоград), «Синтез» (Курган) и «Биоком» (Ставрополь). Центр объединил научно-исследовательские лаборатории, которые ранее были размещены там.

Объем инвестиций в создание центра – 2,5 млрд рублей. К 2030 году там будут трудиться более 400 квалифицированных специалистов.

«Мы одновременно ведем разработку 40 новых препаратов, большая часть из которых – это первый дженерик. Все 100% – импортозамещение. Строительство этого центра стало нашим ответом иностранным фармацевтическим компаниям, которые уходят с рынка. Конечно, у нас есть задача – производить необходимые рынку препараты, чтобы в случае чего мы могли закрыть потребности пациентов. Сейчас на втором этаже исследовательского центра монтируется оборудование для суперсовременного производства препаратов любого класса токсичности, – рассказал директор по разработкам и регистрации „Биннофарм Групп” Алексей Чупин. – Мы берем на работу студентов, молодых ребят, только закончивших учебное заведение, и сами их обучаем. Для этого сейчас мы проектируем собственный учебный центр».

«Мы с молодым человеком приехали в Красногорск из Сибири, вместе устроились в центр, где по сей день работаем. У нас классный коллектив, профессионалы своего дела, современное оборудование, просто огромный автопарк – хроматографы, тестеры растворения, спектрофотометры и т. д. Я могу заниматься разными видами хроматографии. Такое оборудование не везде есть. Здесь мы изучаем и создаем не только дженерики, но и оригинальные препараты», – поделилась химик-аналитик Наталья Гребенщикова.

Помимо фармразработки, инвестпроект компании по созданию R&D-центра предполагает еще несколько этапов.

В 2025-м здесь появится учебно-научный центр, создаваемый совместно с МФТИ, где будут обучаться студенты последнего курса бакалавриата и магистры, а также центр разработки биотехнологических препаратов. Кроме того, в планах развитие жилищной инфраструктуры для сотрудников компании и строительство специализированной школы при учебном центре. Общая сумма инвестиций в развитие R&D-центра до 2028 года оценивается в 16 млрд рублей.

«Биннофарм Групп» – один из лидеров на российском фармацевтическом рынке (более 450 зарегистрированных препаратов: «Ацикловир-АКОС», «Максилак», «Эльмуцин», «Дексонал», «Необутин», «Кипферон», «Диклофенак-АКОС», «Ангиорус», «Гастростат», «Лоротрицин», «Слабикап», «Альфаксим» и др.). Свыше 100 препаратов компании включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ежегодно – более 370 млн упаковок.

На заводах «Биннофарм Групп» производятся все существующие формы лекарственных препаратов: мягкие, твердые, жидкие и газообразные. Наличие собственного производства активных фармацевтических субстанций позволяет выпускать до 26% продукции по полному циклу. Компания является лидером по экспорту лекарственных препаратов в странах СНГ, имеет восемь официальных представительств, включая Китай. Численность персонала – около 4000 сотрудников.

Всего в Подмосковье работает более 90 фармпредприятий, включая 10 крупных, – в Подольске, Богородском округе, Дубне, Щелково и других территориях. За первый квартал 2024-го отрасль показала рост фармпроизводства 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе реализуются 15 инвестпроектов импортозамещения в сфере фармацевтики и производства медоборудования. 12 из них предполагают строительство новых предприятий, 3 – модернизацию существующих. Семь проектов импортозамещения в этой сфере в Подмосковье уже реализовано.

gxpnews