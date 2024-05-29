Eli Lilly вложит $5,3 млрд в расширение производства в американском штате Индиана

Американская Eli Lilly вложит дополнительно $5,3 млрд в расширение производственной площадки в городе Лебанон (штат Индиана). Завод, где планируется выпускать препараты на основе тирзепатида – противодиабетический Mounjaro и ЛП для снижения веса Zepbound, находится на стадии строительства.

Общие инвестиции в создание предприятия достигают $9 млрд, это самое крупное вложение в производство за всю историю американской компании, которая насчитывает почти 150 лет.

Строительство завода для производства тирзепатида отвечает актуальной стратегии компании. Mounjaro и Zepbound – препараты с очень высоким спросом, сравнимым с ажиотажем вокруг Ozempic и Wegovy (семаглутид). Кроме того, площадка может использоваться для производства и других лекарств, включая экспериментальные препараты для снижения веса.

В мае 2024 года российская компания «Промомед» начала первую фазу клинического исследования (КИ) первого отечественного дженерика тирзепатида. Препарат Eli Lilly защищен в США патентом до 2036 года.

gxpnews