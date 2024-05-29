Российские фармкомпании готовятся к локализации производства ряда своих ЛП в Узбекистане

Соглашения об офсетных контрактах по локализации производства онкологических и эндокринологических препаратов российских компаний «ФармЭко», «Фармасинтез» и «Герофарм» в Узбекистане находятся в высокой степени готовности. Об этом стало известно в результате визита российской делегации, в составе которой были представители Минздрава РФ, в Узбекистан 26-27 мая.

Кроме того, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Узбекистан Асилбек Худаяров подписали два протокола о сотрудничестве в здравоохранении, в соответствии с которыми партнерство продолжится по следующим направлениям:

• Разработка национальных стратегий;

• Подготовка медицинских кадров и обмен ими;

• Совместные научные исследования;

• Регулирование обращения лексредств и медизделий;

• Проведение клинических испытаний и контроль качества и регистрации ЛП;

• Внедрение в медицинскую практику инновационной медицинской продукции и другое.

Кроме того, как отмечает пресс-служба Минздрава РФ, в Узбекистане продолжается реконструкция и строительство комплекса для филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова. По предварительным данным, учреждение примет первых студентов в сентябре 2025 года.

В комплексе зданий общей площадью 14 тысяч кв. м расположатся учебный корпус, симуляционный центр, общежитие для обучающихся и профессорско-преподавательского состава на 700 мест. При этом основное здание филиала планируют разместить в бывшем кадетском корпусе. Соглашение о создании филиала РНИМУ Минздрав России и Минздрав Узбекистана подписали весной 2021 года.

gxpnews