Минфин намерен ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие препараты

Минфин предложил ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, узнали «Ведомости». Под налогообложение попадут как производители, так и изготовители спиртосодержащих лекарств. Механизм предполагает нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям. В правительстве подтвердили, что в Минфине прорабатывают «альтернативные подходы к налогообложению фармацевтической субстанции спирта этилового спирта». ФАС предложила проанализировать влияние поправок на себестоимость препаратов.

Минфин намерен сделать подакцизными товарами медицинский спирт, а также спиртосодержащие лекарства, не включенные в специальный перечень правительства. Список будет содержать фармпродукцию, из которой нельзя произвести нелегальный алкоголь. Поправки намерены внести в главу 22 «Акцизы» Налогового кодекса РФ, документ оказался в распоряжении «Ведомостей».

Под налогообложение попадут как производители фармсубстанции этанола, так и изготовители спиртосодержащих лекарств, которые покупают эту субстанцию. Механизм предполагает нулевую ставку акциза при продаже этанола фармпроизводителям.

Представитель Минфина сообщил журналистам, что вопрос введения такого акциза «в настоящее время находится в проработке». Федеральная антимонопольная служба направила в Минфин свои предложения по законопроекту, в их числе дополнительный анализ влияния вносимых изменений на себестоимость лекарственных препаратов.

Из пояснительной записки к документу следует, что акциз на приобретенную фармсубстанцию этанола будет приниматься к вычету, а произведенные и проданные лекарства будут освобождаться от налогообложения в случае, если акциз начислен при покупке фармсубстанции этанола, использованной для их выпуска. Поэтому авторы законопроекта исключают рост налоговой нагрузки на производителей фармпродукции, включенной в перечень.

Поправки направлены на сокращение источников для производства нелегальной алкогольной продукции. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.

В мае депутаты также предложили обязательно маркировать спиртосодержащую непищевую продукцию, если содержание этилового спирта в ней составляет более 10%. Законопроект также вводит ограничение на совмещение деятельности по производству спиртосодержащей непищевой продукции и алкогольной продукции.

UPD: Как передает ТАСС, в правительстве подтвердили, что в Минфине прорабатывают «альтернативные подходы к налогообложению фармацевтической субстанции спирта этилового спирта». Там считают, что введение акциза на фармацевтическую субстанцию этанола создаст условия, при которых использование медицинского спирта в противоправных целях будет экономически невыгодным. В министерстве также отметили, что важно не допустить роста стоимости лекарств (включая входящие в Перечень ЖНВЛП), которые не могут являться сырьем для нелегального алкоголя.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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