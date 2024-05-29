Ученые случайно разработали противоопухолевый препарат в ходе исследований

Американские ученые случайно разработали препарат SU056, который блокирует белок, участвующий в процессах прогрессирования опухоли и выработки у раковых клеток устойчивости к лекарствам. Препарат уже показал высокую эффективность в ходе исследований на животных.

Американские ученые случайно разработали новый препарат от рака, который блокирует белок YB-1, ответственный за рост опухоли и ее сопротивляемость противоопухолевому лечению. Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Препарат, получивший название SU056, уже прошел предварительные испытания на животных, показав высокую эффективность в борьбе с различными типами раковых клеток. В ближайшее время планируется начать клинические испытания на людях. Исследователи подчеркивают, что это открытие может стать прорывом в онкологии и помочь миллионам пациентов по всему миру.

SU056 был разработан случайно стартапом OHSU в ходе исследований, направленных на белок, связанный с лекарственно-устойчивым раком яичников. В результате изменения химической формулы препарата он начал проявлять выраженную противораковую активность. Однако дальнейшие исследования показали, что полученное соединение не воздействует на белок, который был изначальной целью ученых. Вместо этого он ингибировал белок YB-1.

YB-1 участвует в регуляции множества процессов в клетке. К примеру, в транскрипции (синтез РНК на основе матрицы ДНК), сплайсинге (удалении ненужных участков РНК). Он может находиться как в цитоплазме, так и в ядре, где регулирует экспрессию генов, связанных с ростом и выживанием клеток.

YB-1 часто обнаруживается в повышенных количествах в раковых клетках, способствуя их размножению и экспрессии генов, связанных с устойчивостью к различным видам терапии (MDR1). SU056 связывается с YB-1, вызывая его разрушение, что приводит к уменьшению роста опухолей и повышению чувствительности раковых клеток к препаратам.

Фото: DC Studio / Freepik



Владимир Заболотских

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