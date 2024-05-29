Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора Союза производителей БАД Ученые случайно разработали противоопухолевый препарат в ходе исследований » RNC Pharma сообщила о росте цен на медтехнику и медизделия Компания RNC Pharma представила информацию о показателях инфляции на розничном рынке медицинской техники и медицинских изделий в России по итогам марта 2024 года. В рамках обзора анализируются глюкометры, тест-полоски для глюкометров, небулайзеры, медицинские термометры и тонометры. Цены на медицинскую технику и медицинские изделия на розничном рынке России (включая онлайн-продажи) в 2023 году выросли относительно показателей 2022 года на 6,2%. При этом в разных категориях медтехники показатели инфляции существенно отличались, пишут аналитики RNC Pharma. Среди всех пяти анализируемых типов медтехники максимальный рост цен фиксировался в категории глюкометров. Индекс цен здесь ни разу за отчетный период не опустился ниже нулевых значений. При этом для других товарных групп отрицательные показатели инфляции в прошлом году были нормой. Динамика здесь тоже была рекордной. По итогам марта 2024 года, инфляция в категории глюкометров превысила отметку 85,5% (рис. 1). И еще одна нехарактерная особенность — на протяжении всего анализируемого периода уровень индекса цен в онлайн-канале был существенно выше, чем в традиционной рознице. На маркетплейсах в марте цены на глюкометры выросли более чем на 86%, в офлайне на 68%. Суммарно по итогам I квартала 2024 года индекс цен в категории был зафиксирован на уровне 70,1%. Рис. 1. Инфляция* на розничном рынке глюкометров в январе 2023 — марте 2024 гг., % Тем временем большую часть прошлого года цены на тест-полоски для глюкометров, напротив, снижались относительно предыдущих периодов. Минимальных значений индекс цен достигал на рынке тест-полосок (включая онлайн) в весенне-летний период. К примеру, в июле 2023 года он составлял -7,1% (рис. 2). С января по март прошлого года показатели фиксировались в зоне положительных значений, а в январе и феврале 2023 года цены здесь показали абсолютные максимумы — 19,3 и 16,4% соответственно. В текущем году рост цен отмечается только в марте, причем в обоих каналах продаж — в среднем по всему рынку на 2,4%. Суммарно по итогам I квартала 2024 года цена на тест-полоски снизилась на 0,4%. Рис. 2. Инфляция* на розничном рынке тест-полосок в январе 2023 — марте 2024 гг., % Рост цен на небулайзеры носил волнообразный характер с существенным снижением в весенний период 2023 года. Этот процесс коснулся обоих каналов продаж, но в e—com он был более заметен. В марте здесь произошло стремительное сокращение индекса цен до уровня -23,2% (рис. 3). При этом в традиционной рознице этот показатель был менее заметным, здесь цены сократились всего на 1,6%. В ноябре 2023 года в офлайне снова началось повышение цен на ингаляторы и все последующие месяцы вплоть до марта текущего года показатель держался на уровне, превышающем 6%. Цены на маркетплейсах вышли в плюс только в марте, достигнув показателя 1,4%. Суммарно за январь—март 2024 года цена на небулайзеры выросла на 3,3%. Рис. 3. Инфляция* на розничном рынке небулайзеров в январе 2023 — марте 2024 гг., % Динамика цен на медицинские термометры всех типов на протяжении почти всего 2023 года характеризовалась отрицательными значениями. В ноябре индекс цен повысился на 0,6% и далее демонстрировал тенденцию к росту. Максимальный показатель фиксировался в марте 2024 года на уровне 4%. Существенной разницы в динамике обоих каналов продаж (офлайн и онлайн) на рынке термометров почти не наблюдалось. По итогам I квартала 2024 года, цены на термометры выросли на 2,3% (с учетом онлайн-канала). Рис. 4. Инфляция* на розничном рынке медицинских термометров в январе 2023 — марте 2024 гг., % Большую часть прошлого года показатель инфляции был отрицательным и для рынка тонометров и так же, как для рынка небулайзеров, показатели в сегменте e—com были заметно ниже, чем в офлайн-канале. В марте 2023 года индекс цен в онлайне был отмечен на уровне -25,2%. После снижения цены в марте тенденция к возобновлению роста цен была зафиксирована только в конце прошлого года — в декабре индекс в целом на рынке тонометров составлял 0,4%. В интернет-продажах положительных значений инфляция достигла только в марте текущего года (0,6%). Суммарно за три месяца 2024 года цены на тонометры на рынке в целом повысились на 2,8%. Рис. 5. Инфляция* на розничном рынке тонометров в январе 2023 — марте 2024 гг., %

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