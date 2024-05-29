Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора Союза производителей БАД

Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище». В числе ключевых направлений деятельности союза на ближайшую перспективу он назвал защиту прав потребителей БАД и просветительскую деятельность.

Александр Жестков переизбран на должность исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» сроком на три года. Решение принято единогласно на общем собрании организации, сообщили «ФВ» в пресс-службе организации.

В ближайшее время ключевыми направлениями деятельности будут:

решение вопросов недостоверного декларирования пищевой продукции;

регулирование интернет-торговли БАД (внесудебная блокировка, правила торговли);

разработка стандарта производства «Надлежащая производственная практика» (GMP);

отлаживание работы механизма маркировки БАД к пище;

применение БАД в рамках системы здравоохранения.

Жестков окончил фармацевтический факультет ПМГМУ им. Сеченова, а также магистратуру МГИМО по направлению «Право Европейского союза». Пост исполнительного директора «Союза производителей БАД» занимает с 2018 года. Саморегулируемая организация основана в 2008 году и объединяет более 30 компаний производителей и импортеров продукции категории БАД, которые совместно занимают порядка 60% аптечного сегмента рынка.

Фото: Личный архив Александра Жесткова

Екатерина Погонцева

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