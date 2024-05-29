Минздрав и Роспотребнадзор разработают перечень назначаемых врачами БАД

Назначение БАД пациентам для медикаментозной терапии обсудили на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Разработку перечня биоактивных добавок, которые смогут назначать врачи, поручат Минздраву и Роспотребнадзору. Законопроект также предлагает внесудебную блокировку сайтов с запрещенными биодобавками. Исполнительный директор Союза производителей БАД Александр Жестков назвал документ рамочным, все детали будут разработаны позже.

Минздрав и Роспотребнадзор разработают специальный перечень биологически активных добавок (БАД), которые врачи смогут назначать пациентам. Ведомства также составят список соответствующих заболеваний и факторов риска. Как пишут «Ведомости», законопроект обсуждался на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Вскоре его внесут на рассмотрение в Госдуму, вступить в силу документ должен с 1 сентября 2024 года, отдельные пункты — с 1 марта 2025 года.

В перечень войдут зарегистрированные качественные и безопасные биодобавки. Предполагается, что устанавливать критерии качества будет правительство в зависимости от степени влияния БАД на здоровье человека. Авторы законопроекта намерены устанавливать особенности регистрации и применения биодобавок на территории России, а также особенности регистрации отечественных биодобавок. Продукции российского производства будет отдан приоритет при включении в перечень биодобавок, которые будут назначаться врачами.

Поправки предлагают внести в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Назначение БАД медицинскими работниками будет прописано и в законе «Об основах охраны здоровья» (№ 323-ФЗ от 21.11.2011): дополнительную часть 17 собираются внести в статью 37 (организация оказания медицинской помощи) этого закона.

Законопроект был разработан в аппарате правительства в октябре 2023 года. Но после этого его несколько раз отправляли на доработку. Как рассказал тогда один из собеседников «ФВ», Минздрав считает, что в документе есть разногласия с нормами ЕАЭС — ответственные ФОИВы должны разобраться в этом вопросе до следующего заседания комиссии.

Отвечая на вопрос о последствиях законопроекта для фарминдустрии, исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, участвовавший в обсуждении законопроекта в качестве эксперта, сообщил «ФВ», что документ носит «общеинформационный, рамочный характер».

«Уполномоченные органы подготовят различные приказы и постановления, в рамках которых будут прописаны все детали, и мы будем понимать, что нас ждет. Специалистов, безусловно, привлекут к разработке этих механизмов, начинки, в которой вся суть и будет», — поделился Жестков.

Кроме того, проект вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Предполагается, что Роспотребнадзор получит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов за распространение информации с предложениями о розничной торговле запрещенными БАД.

Предложения о внесудебной блокировке сайтов с запрещенными БАД вносили в Госдуму депутаты Александр Петров и Сергей Неверов еще в июне 2021 года. В феврале 2022 года отраслевые объединения просили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать это предложение, однако в 2023 году оно было снято с рассмотрения Госдумы.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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