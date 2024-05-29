АКРА присвоила «Аптечной сети 36,6» рейтинг с позитивным прогнозом

АКРА присвоило аптечной сети «36,6» кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) с позитивным прогнозом. Агентство ожидает снижения долговой нагрузки и улучшения показателей покрытия процентных платежей.

Кредитный рейтинг ПАО «Аптечная сеть 36,6» по-прежнему базируется на сильной оценке операционного риск-профиля, которая в свою очередь обусловлена низкой цикличностью спроса на лекарства, сильным портфелем брендов и высоким уровнем диверсификации форматов торговли. Рейтинговое агентство АКРА сохраняет высокую оценку рыночной позиции «Аптечной сети 36,6».

Хотя общая оценка финансового риск-профиля на данный момент остается на среднем уровне, агентство ожидает ее постепенное изменение в лучшую сторону за счет снижения долговой нагрузки и улучшения показателей покрытия процентных платежей. Это послужило поводом для изменения прогноза по кредитному рейтингу со «Стабильного» на «Позитивный». Для «Аптечной сети 36,6» характерны средний размер бизнеса при очень высокой рентабельности, а также высокие оценки ликвидности и денежного потока.

«Аптечная сеть 36,6» по-прежнему занимает лидирующие позиции в ключевых для себя регионах — в Москве и Московской области, что позитивно сказывается на оценках рыночной позиции и географии деятельности. Высокая узнаваемость ключевых брендов компании («36,6» и «Горздрав») при низкой цикличности спроса на лекарства и высокой диверсификации форматов торговли (доля онлайн-продаж — 18%) позволили агентству сохранить высокую оценку бизнес-профиля.