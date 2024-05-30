Для ряда ветлекарств упростили процедуру приведения регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростил процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС для шести групп ветеринарных препаратов, внеся изменения в правила регулирования обращения ветлекарств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь не потребуется приводить документ в соответствие по согласованию с каждым уполномоченным органом того государства-члена, на территории которого планируется обращение. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Привилегия коснется следующих категорий лекарств:
- витамины,
- противопаразитарные препараты для непродуктивных животных,
- препараты растительного происхождения,
- антисептические средства,
- ветлекарства, предназначенные для восстановления водно-электролитного баланса в организме животных,
- препараты, содержащие в качестве действующих веществ минералы.
Коллегия ЕЭК одобрила внесение изменений в правила регулирования обращения ветеринарных препаратов на таможенной территории ЕАЭС в марте 2024 года. Есть и условия: чтобы воспользоваться этим правом, препарат должен быть произведен в ЕАЭС и находиться в обращении на территории Союза более пяти лет.