Для ряда ветлекарств упростили процедуру приведения регдосье в соответствие с правилами ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростил процедуру приведения регистрационного досье в соответствие с требованиями ЕАЭС для шести групп ветеринарных препаратов, внеся изменения в правила регулирования обращения ветлекарств на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь не потребуется приводить документ в соответствие по согласованию с каждым уполномоченным органом того государства-члена, на территории которого планируется обращение. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Привилегия коснется следующих категорий лекарств:

витамины,

противопаразитарные препараты для непродуктивных животных,

препараты растительного происхождения,

антисептические средства,

ветлекарства, предназначенные для восстановления водно-электролитного баланса в организме животных,

препараты, содержащие в качестве действующих веществ минералы.

Коллегия ЕЭК одобрила внесение изменений в правила регулирования обращения ветеринарных препаратов на таможенной территории ЕАЭС в марте 2024 года. Есть и условия: чтобы воспользоваться этим правом, препарат должен быть произведен в ЕАЭС и находиться в обращении на территории Союза более пяти лет.

gxpnews