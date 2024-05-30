«Нижфарм» локализовала производство нестероидного обезболивающего «Ксефокам» в Обнинске

На производственной площадке группы компаний (ГК) «Нижфарм» в Обнинске (Калужская область) запущено производство нестероидного противовоспалительного препарата «Ксефокам» (лорноксикам) по полному циклу. Лекарство входит в наиболее эффективный класс средств для купирования боли, сообщили GxP News в пресс-службе фармпроизводителя.

«Направление по рецептурным препаратам группы компаний „Нижфарм” включает большой портфель препаратов для купирования болевого синдрома разной интенсивности и локализации. В частности, „Ксефокам” – один из самых современных представителей класса оксикамов, который успешно применяется для обезболивания во всех областях медицины: в неврологии, терапии, хирургии», – приводятся слова вице-президента по направлению рецептурных препаратов ГК Елены Семеновой.

Производство этого препарата в Обнинске позволит значительно упростить логистику производства и сделать ее более стабильной, а значит, повысить доступность лекарства для российских пациентов, надеются в компании.

«Препарат должен быть достаточно сильным, чтобы обеспечить защиту пациента от болевого воздействия, и одновременно безопасным, чтобы не вызвать значимых побочных эффектов. Я лично участвовал в исследованиях по безопасности „Ксефокама”, проанализировав огромную базу данных, сравнивая побочные явления при применении разных НПВП. Препарат показал хорошие результаты», – дополнил Андрей Данилов, д. м. н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, председатель совета экспертов Ассоциации междисциплинарной медицины.

Ранее на производственной площадке компании «Нижфарм», которая входит в немецкую группу компаний Stada c 2004 года, состоялся запуск производства полного цикла препарата «Випидия» (алоглиптин), предназначенного для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа. Это аналог оригинального Nesina производства японской Takeda.

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