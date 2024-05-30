В Томске запустили импортозамещающее производство инактиватора вируса для вакцин

В Инжиниринговом химико-технологическом центре (ИХТЦ) в Томске запущено импортозамещающее производство бета-пропиолактона – инактиватора вируса для вакцин, необходимого для выпуска вакцин от гриппа, гепатита А, бешенства, коронавируса и других инфекций, а также вакцин для животных. Технология на базе химического факультета Томского государственного университета (ТГУ), сообщает пресс-служба вуза.

В 2022 году импорт бета-пропиолактона в Россию прекратился, и отечественным фармкомпаниям пришлось искать иные варианты поставок, в том числе по многократно завышенной цене. «Предварительные испытания отечественного инактиватора показали, что он полностью соответствует бета-пропиолактону иностранного производства и по составу примесей, и по содержанию основного вещества», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта ИХТЦ Ольги Бабкиной.

В настоящее время идут проверки стабильности бета-пропиолактона при различных температурах работы и хранения, прорабатываются вопросы применения инактиватора для вакцин в новых производствах и технологиях. «Томский госуниверситет осуществляет авторский надзор за этой технологией», – подчеркивается в сообщении. В планах ИХТЦ на 2024 год войти в реестры поставщиков продукции у производителей вакцин в РФ и наладить контакты с образовательными медицинскими учреждениями для поставки бета-пропиолактона для исследований.

gxpnews