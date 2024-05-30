FDA одобрило взаимозаменяемый биоаналог Soliris от компании Amgen – Bkemv

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Bkemv (экулизумаб) компании Amgen в качестве первого взаимозаменяемого биоаналога Soliris от Alexion, который впервые был одобрен в Штатах в 2007 году для лечения специфических редких заболеваний. Среди показаний: пароксизмальная ночная гемоглобинурия, атипичный гемолитический уремический синдром, миастения гравис.

Как и Soliris, биоаналог содержит предупреждение о повышенном риске серьезных менингококковых инфекций, вызванных бактериями Neisseria meningitidis. Перед началом лечения препаратом Bkemv пациенты в обязательном порядке должны пройти вакцинацию против менингококковой инфекции и находиться под наблюдением на предмет ранних признаков инфекции.

Взаимозаменяемый биоаналог – это биоаналог, который подтвердил соответствие другим законодательным требованиям и поэтому может быть заменен на референтный препарат без необходимости консультации с врачом. В качестве взаимозаменяемого биоаналога Bkemv был оценен и признан не имеющим клинически значимых отличий от Soliris, с эквивалентными предупреждениями о безопасности и ожидаемыми побочными реакциями.

Директор Управления по терапевтическим биологическим препаратам и биоаналогам Центра по оценке и исследованию лекарственных средств FDA Сара Йим заявила: «Многие редкие заболевания представляют угрозу для жизни, и многие из них не имеют лечения. FDA стремится содействовать разработке безопасных и эффективных взаимозаменяемых биоаналогов, которые могут расширить доступ для людей с редкими заболеваниями, чьи возможности лечения ограничены».

В 2019 году FDA одобрило инъекцию Soliris для внутривенного введения при лечении нейромиелитического расстройства оптического спектра у взрослых пациентов, положительных на антитела против аквапорина-4. Это аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое поражает главным образом зрительные нервы и спинной мозг.

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