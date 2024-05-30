Пермская ГК «Меридиан» начнет производство микроскопов, аппаратов УЗИ и лабораторного оборудования

Пермская группа компаний (ГК) «Меридиан» – разработчик и производитель промышленного оборудования – заявила о намерении выйти на рынок медицинского оборудования и заняться импортозамещением в этой нише. Уже в текущем году планируется начать выпуск ряда медизделий по полному циклу – микроскопов, аппаратов УЗИ, оборудования для медлабораторий и кабинетов, сообщает «Коммерсантъ». В организации рассчитывают, что в год станут выпускать не менее 120 единиц продукции.

В планах «Меридиана» – оснащение российских медучреждений отечественными оборудованием и материалами. При этом представители ГК признают, что, несмотря на непривлекательность импорта ввиду антироссийских санкций и логистических проблем, скорее всего, к новому игроку рынка поначалу будет осторожное отношение.

«Основной объем поставок медоборудования ранее осуществлялся из зарубежных стран. Сейчас поставки стали очень дорогие, поэтому актуальность производства растет с каждым днем. Также на поставку оборудования нужно время. Дополнительное преимущество для потребительского рынка появится, когда производство медицинских изделий будет вестись в России», – уточнили в «Меридиане».

ГК «Меридиан» зарегистрировала в Перми новую организацию – ООО «Меридиан Вижн», которая займется производством медицинских инструментов и оборудования. Учредителями компании стали структура холдинга – ООО «Меридиан Глобал» и гендиректор, владелец группы компаний Алексей Филиппов. Управляет новой организацией «Меридиан Глобал».

ГК «Меридиан» занимается разработкой и производством автоматизированного оборудования для молочной, алкогольной, фармацевтической, пищевой, косметической, строительной промышленности. География поставок продукции включает не только Россию, но и республики Беларусь, Казахстан, Грузию, Молдавию, а также Великобританию, Латвию, Италию.

gxpnews