Американская Oncotelic проведет в России КИ онкопрепарата «Трабедерсен»

Минздрав РФ одобрил проведение клинического испытания (КИ) препарата ОТ-101 (трабедерсен) на базе девяти российских медучреждений. Это лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, предназначенный для терапии рака поджелудочной железы. Исследователи будут изучать его действие в комбинации с режимом mFOLFIRINOX при участии 24 пациентов. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

Режим mFOLFIRINOX применяется при лечении рака поджелудочной железы. Комбинация веществ включает оксалиплатин, лейковорин, иринотекан и 5-фторурацил. В ходе КИ планируется определить максимальную переносимую дозу ОТ-101 у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы.

Испытания пройдут в Клиническом онкодиспансере в Омской области, Курском онкологическом научно-клиническом центре им. Г. Е. Островерхова, клинике «Медси» в Москве, Городском клиническом онкодиспансере в Санкт-Петербурге, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге, Архангельском клиническом онкодиспансере, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве, Ленинградской областной клинической больнице и Санкт-Петербургском клиническом научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи им. Н. П. Напалкова.

gxpnews