Этанол предложили облагать акцизом по ставке обычного спирта

По действующему Налоговому кодексу с 1 января по 31 декабря 2025 года ставка составит 669 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, а уже с 1 января по 31 декабря 2026 года акциз увеличится до 696 рублей за 1 литр.

Согласно законопроекту, производителям предоставят полный вычет акциза на медицинский спирт, использованный для производства лекарств. Точный список препаратов и медизделий для получения вычета необходимо утвердить правительству. Такой шаг, полагают в Минфине, поможет не допустить роста стоимости спиртосодержащих лекарств.

Идею о введении акциза на этанол регуляторы начали активно продвигать в 2023 году. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за ускоренное внесение законопроекта об акцизах на медицинский спирт, так как, по ее мнению, около 40% продукции идет на производство контрафактного алкоголя. В апреле 2024 года Матвиенко указала на необходимость доработать и принять законопроекты по введению акцизов на этанол до конца этого года.

Решение уже подверглось критике со стороны Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС. Там полагают, что инициатива в отношении этанола окажется неэффективной в борьбе против контрафактной алкогольной продукции и приведет к росту стоимости фармсубстанций, что, как указали в ассоциации, повлечет удорожание препаратов из списка ЖНВЛП на 30–80%.

О том, что Минфин разработал законопроект, регламентирующий введение акцизов на медицинский спирт, СМИ сообщили 28 мая 2024 года. Тогда отмечалось, что в перечень подакцизных товаров попадет фармацевтическая продукция, из которой возможно произвести контрафактный алкоголь. В случае принятия документа закон вступит в силу с 1 января 2025 года, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.