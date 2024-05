В инструкцию препарата «Имфинзи» внесли изменения Перечень орфанных заболеваний пополнили четыре синдрома » Российский поставщик «Ланцет» решил отстоять свое название у журнала The Lancet Фармкомпания «Ланцет» обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исками к издателю журнала The Lancet и производителю сумок и аксессуаров Lancel. Ранее компании не удалось зарегистрировать товарный знак «Ланцетфарма» из-за существующих знаков в необходимых классах товаров и услуг. Российская фармкомпания «Ланцет» 27 мая направила в Суд по интеллектуальным правам иск в отношении нидерландского издателя научных журналов Elsevier (Elsevier Limited), которому принадлежит в том числе медицинский журнал The Lancet. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел, обратил внимание «Коммерсантъ». Компания также подала иск в отношении производителя сумок и аксессуаров Lancel, подконтрольного швейцарской холдинговой компании Richemont. АО «Ланцет» уже владеет товарными знаками «Ланцет» и Lancet, следует из данных Роспатента. В апреле 2022 года компания подала заявку на регистрацию названия «Lancetpharma Ланцетфарма» в отношении пяти классов товаров и услуг: фармацевтических продуктов и препаратов, медицинских инструментов, офисных, образовательных и научных услуг. Товарный знак по заявке не зарегистрировали. Палата по патентным спорам заключила, что заявке было противопоставлено три уже существующих товарных знака. Два из них — от иностранных компаний (Elsevier и агрохимической Corteva) и один — от Института пластической хирургии и косметологии, который владеет клиникой «Ланцетъ» в Москве. В октябре 2023 года палата оставила в силе решение Роспатента не регистрировать товарный знак. Тогда же была зарегистрирована торговая марка «Lansentis Лансентис», однако по меньшему количеству классов товаров и услуг, чем перечислено в исходной заявке. По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, через суд компания «Ланцет», вероятно, собирается добиться частичной или полной отмены правовой охраны знаков Lancel и The Lancet в связи с их неиспользованием. «Перспективы исков будут зависеть в первую очередь от наличия или отсутствия доказательств использования спорных товарных знаков на территории России», — поделилась Акиншина. «ФВ» обратился за комментарием в компанию «Ланцет», которая является одним из лидеров по поставкам препаратов и оборудования в госсегменте.

