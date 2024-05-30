Минздрав одобрил исследования новой комбинации от метастатического рака поджелудочной железы

В России одобрены ММКИ комбинации препарата трабедерсен с режимом mFOLFIRINOX, который включает оксалиплатин, лейковорин, иринотекан, 5-фторурацил. Комбинация исследуется в терапии у пациентов с одним из самых агрессивных видов рака – раком поджелудочной железы.

Компания из США Oncotelic Therapeutics получила разрешение на проведение IIb фазы международного многоцентрового клинического исследования (ММКИ) по оценке трабедерсена (OT-101) в комбинации с режимом mFOLFIRINOX по сравнению с только режимом mFOLFIRINOX у пациентов с распространенным и нерезектабельным или метастатическим раком поджелудочной железы. Соответствующая запись есть в ГРЛС.

Запланировано, что исследование может пройти в девяти клинических центрах, которые находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Курске, Омске. В ММКИ примут участие до 24 пациентов. Срок окончания – декабрь 2026 года.

«Рак поджелудочной железы является четвертой по значимости причиной смертности от рака с пятилетней выживаемостью примерно 10%. Заболеваемость раком поджелудочной железы неуклонно растет, несмотря на достижения иммунотерапии. Многие известные личности умерли от рака поджелудочной железы, в том числе Стив Джобс из Apple и судья Рут Бейдер Гинзбург», – сказал генеральный директор Oncotelic д-р Вуонг Триу в пресс-релизе, посвященном началу клинических исследований.

OT-101 – антисмысловой олигонуклеотид, ингибирующий фактор роста TGF-β2. В клинических исследованиях он будет сравниваться в комбинации с режимом mFOLFIRINOX. Согласно порталу Российского общества клинической онкологии, исследования по применению этого режима были представлены в 2018 году. Он представляет собой лечение несколькими препаратами – оксалиплатин, лейковорин, иринотекан — в течение одного дня и 5-фторурацил в течение 46 часов.

Стандартная схема представляет собой монотерапию гемцитабином.

Фото: ru.123rf.com

Елена Калиновская

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