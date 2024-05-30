Срок сдачи Центра доклинических исследований НМИЦ радиологии перенесли

Срок сдачи Центра доклинических исследований, который возводит НМИЦ радиологии в Обнинске, продлили до конца 2026 года, а стоимость строительства повысили почти до 1 млрд руб. Объект должны были сдать до конца 2023 года.
Правительство опубликовало распоряжение № 1287-р от 27.05.2024 о пересмотре цен и условий контракта по строительству Центра доклинических исследований, который возводит НМИЦ радиологии в Обнинске.
Согласно документу, срок сдачи проекта переносится на 31 декабря 2026 года, а стоимость контракта вырастет до 986 млн руб.
Контракт на строительство объекта капитального строительства «Центр доклинических исследований» был заключен в 2021 году. Из информации на сайте госзакупок следует, что стоимость контракта тогда составляла 369 млн руб. Закончить строительство планировали до конца 2023 года.
Исполнителем контракта числится ООО «Балтинжиниринг», зарегистрированное в 2019 году в Санкт-Петербурге. Как пишет «Медицинский вестник», компания принадлежит Месропу Манукяну. В 2023 году выручка юрлица составила 61,3 млн руб., из которых 1,57 млн руб. — чистая прибыль.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik