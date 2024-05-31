J&J купит разработчика ЛП от атопического дерматита за $1,25 млрд

Американская Johnson & Johnson (J&J) приобретет за $1,25 млрд компанию Yellow Jersey Therapeutics, «дочку» швейцарской биотехнологической Numab Therapeutics. Основной интерес J&J – готовящийся ко второй фазе клинических испытаний препарат NM26, предназначенный для лечения атопического дерматита и других воспалительных заболеваний кожи. Помимо прав на разработку, американский фармпроизводитель получит права на производство и коммерциализацию данного биспецифического антитела.

Завершить сделку планируется во второй половине 2024 года – после ее одобрения антимонопольными органами. В компании J&J надеются, что лечение NM26 окажется более эффективным по сравнению с существующими методами лечения атопического дерматита, которые включают Dupixent от Sanofi и Regeneron и Rinvoq от AbbVie. Препарат Yellow Jersey нацелен на два белка, IL-4Ra и IL-31, которые связаны с воспалительными заболеваниями.

Ранее J&J объявила о покупке за $850 Proteologix, специализирующейся на разработке лекарств, способных побороть иммуноопосредованные заболевания. Основной актив – готовый к первой фазе испытаний препарат PX128, предназначенный для лечения атопического дерматита. Незадолго до этого было объявлено о еще нескольких сделках: покупке биофармацевтической компании Ambrx Biopharma за $2 млрд и американского разработчика сердечно-сосудистых устройств Shockwave Medical ($13,1 млрд).

gxpnews