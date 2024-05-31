Sanofi опубликовала новые данные по инновационному пероральному ЛП от астмы

Новые данные, полученные в ходе испытаний второй фазы, проведенных компанией Sanofi, свидетельствуют о перспективности перорального препарата для лечения умеренной и тяжелой астмы. Выяснилось, что рилзабрутиниб, применяемый как в высоких, так и в низких дозах, обеспечил численное сокращение случаев потери контроля над астмой и улучшение симптоматики у взрослых.

В клиническом исследовании принимали участие пациенты с умеренной и тяжелой формами астмы, плохо контролируемой применяемыми в стандартных схемах лечения препаратами, в том числе ингаляционными кортикостероидами. На 12-й неделе испытаний высокие и низкие дозы малых молекул рилзабрутиниба способствовали снижению относительного риска потери контроля над астмой на 36 и 25% соответственно, сообщила компания Sanofi.

«Передовые пероральные препараты способны изменить парадигму лечения таких заболеваний, как астма, и мы по-прежнему стремимся исследовать новые действенные способы борьбы с неконтролируемыми хроническими воспалительными заболеваниями», – приводятся в сообщении слова Хоумана Ашрафяна, руководителя отдела исследований и разработок Sanofi.

В рамках исследований третьей фазы будет проведена оценка дозы рилзабрутиниба, принимаемой дважды в день.

gxpnews