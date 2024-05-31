В Узбекистане запланировано 147 проектов в фармотрасли на $2 млрд

С начала 2024 года в Республике Узбекистан запустили два проекта в фармацевтической сфере стоимостью $30,5 млн. Новые предприятия выпустили продукцию на 1,5 трлн сумов ($118 млн), экспортировали на 648,1 млрд сумов ($51 млн). Этого, как считает президент страны Шавкат Мирзиеев, недостаточно, учитывая нереализованный потенциал республики.

Всего в нынешнему году в Узбекистане планируется выпуск фармпродукции общей стоимостью $400 млн, а также увеличение ее экспорта до $200 млн. Эти задачи включены в планы развития фармацевтической сферы, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу президента.

По информации узбекского правительства, в разной степени готовности находятся 147 проектов в фармацевтической отрасли на общую сумму $2 млрд. Из них 28 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. При этом предусматривается локализация 450 новых видов продукции. По словам Мирзиеева, перед фармпредприятиями стоит задача повышения уровня насыщенности внутреннего рынка отечественной продукцией.

Особое внимание президент уделяет вопросам перехода производства на международные стандарты и обеспечения сбалансированности цены и качества.

«С этой целью поставлена задача довести цифровизацию в отрасли до 65% в этом году и полностью завершить ее в следующем году. Отмечено, что это позволит снизить цены как минимум на 20%», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее стало известно, что российские фармкомпании «ФармЭко», «Фармасинтез» и «Герофарм» готовы локализовать производство ряда своих лекарств в Узбекистане.

gxpnews