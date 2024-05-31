Екатерина Гребенникова назначена директором по персоналу в компании «Герофарм»

В апреле 2024 года директором по организационному развитию и персоналу компании «Герофарм» стала Екатерина Гребенникова. Она имеет обширный опыт работы в крупных бизнес-структурах фармацевтической отрасли. В том числе она возглавляла HR-функцию в компании «Такеда Фармасьютикалс», где занималась имплементацией HR-стратегии в России и регионе Россия – СНГ. Об этом GxP News рассказали в «Герофарме».

Последние несколько лет Екатерина Гребенникова работала в должности директора по персоналу Российского фонда прямых инвестиций. В рамках профессиональной деятельности руководила проектами по организационному развитию, построению HR-процессов, развитию лидерства, а также курировала направления подбора и привлечения талантов, адаптации, обучения и развития сотрудников, управления эффективностью, C&B, HR бизнес-партнерства, кадрового администрирования.

В «Герофарме» Екатерина Гребенникова руководит всеми направлениями работы с персоналом и отвечает за реализацию HR-стратегии компании. Ранее на должность директора по развитию бизнеса компании была назначена Светлана Закирова.

gxpnews