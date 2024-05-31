FDA одобрило не относящийся к стимуляторам жидкий препарат от СДВГ

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Onyda XR (клонидина гидрохлорид) для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает производитель препарата Tris Pharma. Это первый одобренный нестимулирующий препарат в виде суспензии для борьбы с этим заболеванием.

Суспензия с пролонгированным высвобождением действующего вещества, принимаемая один раз в день, может использоваться самостоятельно или в качестве дополнительной терапии к одобренным FDA стимулирующим препаратам у пациентов в возрасте от 6 лет и старше.

«Людям с СДВГ требуется целый ряд терапевтических опций, разработанных с учетом их индивидуальных потребностей, поскольку не каждое лекарство или вид терапии подходит каждому пациенту. Одобрение Onyda XR, первого жидкого нестимулирующего препарата для лечения СДВГ с ночной дозировкой, которая меняет профиль высвобождения, является удобным вариантом для пациентов, нуждающихся в лучшем контроле СДВГ», — заявила Энн Чайлдресс, доктор медицины, психиатр и президент Центра психиатрии и поведенческой медицины в Лас-Вегасе.

Onyda XR противопоказан пациентам с гиперчувствительностью на клонидин. Препарат также может вызывать зависимое от дозы снижение артериального давления и частоты сердечных сокращений. У пациентов, входящих в группу риска, следует часто контролировать показатели жизнедеятельности. В исследованиях таблеток с пролонгированным высвобождением отмечались сонливость и седативный эффект.

Tris Pharma — биофармацевтическая компания, разрабатывающая препараты для упрощения лечения СДВГ, болей, расстройств центральной нервной системы. Tris называет себя состоявшейся коммерческой организацией, имеющей надежный портфель «лучших в своем классе препаратов для лечения СДВГ и перспективную линейку дифференцированных лекарственных препаратов, которые будут разработаны в ближайшее время». В ее портфеле, помимо собственных разработок, 20 дженериков.

gxpnews