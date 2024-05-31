Ирбитский химфармзавод увеличил чистую прибыль в I квартале

Ирбитский химико-фармацевтический завод, принадлежащий компании «Авексима», увеличил чистую прибыль на 25%. Выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года практически не изменилась.

ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» (принадлежащее ОАО «Авексима») отчиталось о финансовых показателях в I квартале 2024 года. Предприятие увеличило чистую прибыль по РСБУ на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 192,3 млн руб., следует из данных СПАРК.

Выручка предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2023 года практически не изменилась и составила 759,8 млн руб. Прибыль от продаж выросла с 214 млн руб. в I квартале 2023 года до 252,5 млн руб., а чистая прибыль с 153 млн руб. до 192 млн руб.

Согласно данным на сайте предприятия, завод выпускает 66 наименований лекарственных препаратов, относящихся к различным фармакотерапевтическим группам (противомикробные, ноотропные, спазмолитические, антиаритмические, антигипертензивные, антиангинальные, нестероидные противовоспалительные средства, адсорбенты), и осуществляет синтез 23 фармацевтических субстанций. Более 30% производимой номенклатуры входит в Перечень ЖНВЛП. Выпуск таблетированных лекарственных препаратов является доминирующим и занимает 78% в объеме завода. С 2013 года мажоритарным акционером ОАО «Ирбитский химфармзавод» является ОАО «Авексима».

Фото: 123rf.com

pharmvestnik