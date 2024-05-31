Заведующую больничной аптекой в Брянске осудили за взятку

В Брянске осудили на три года заведующую аптекой при больнице. Ее признали виновной в получении взятки в 355 тыс. руб. за победу в конкурсе от поставщика лекарств. Отбывание наказания отсрочили до достижения ребенком виновной четырнадцатилетнего возраста.

Советский районный суд Брянска вынес приговор заведующей аптекой ГАУЗ «Брянская городская больница № 4». Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.290 УК РФ), сообщает пресс-служба судов Брянской области.

Суд установил, что с октября 2021 года по февраль 2022 года заведующая аптекой получила через посредника взятку на сумму 355 тыс. руб. Деньги дала организация в обмен на приоритет перед другими поставщиками в заключении договоров на поставку лекарств в медицинское учреждение.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил виновной три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в 355 тыс. руб. Осужденную также лишили права в течение трех лет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий. Отбывание наказания в колонии отсрочили до достижения ребенком виновной четырнадцатилетнего возраста на основании ч.1 ст.82 УК РФ.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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