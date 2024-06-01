Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на закупку 13 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 18 аукционов на поставку иммунодепрессантов, иммуномодуляторов, коагулянтов, ферментных, противовирусных и противоопухолевых препаратов для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку ЛП для «Круга добра».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ
|84 062 961 МЕ
|15,55
|1 307 179 043,55
|13.06.2024
|2
|Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД
|7200 ЕД
|132
|950 400,00
|03.06.2024
|3
|Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|664 481 табл. (шт.)
|125,48
|83 379 075,88
|05.06.2024
|4
|Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|3 322 802 табл. (шт.)
|11,18
|37 148 926,36
|05.06.2024
|5
|Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл
|27,00 50 мг/мл в первичной упаковке (шт.)
|14 753,34
|398 340,18
|03.06.2024
|6
|Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл
|78 мг/мл в первичной упаковке (шт.)
|14 753,34
|1 150 760,52
|04.06.2024
|7
|Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл
|177 мл
|8592,87
|1 520 937,99
|03.06.2024
|8
|Такролимус, капсулы, 0,5 мг
|1 406 403 капс. (шт.)
|17,02
|23 936 979,06
|05.06.2024
|9
|Такролимус, капсулы, 1 мг
|23 150 капс. (шт.)
|23,14
|535 691,00
|05.06.2024
|10
|Такролимус, капсулы, 1 мг
|1 297 676 капс. (шт.)
|23,14
|30 028 222,64
|10.06.2024
|11
|Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ
|22 727 000 МЕ
|11,79
|267 951 330,00
|05.06.2024
|12
|Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|50 850 мл
|86,20
|4 383 270,00
|04.06.2024
|13
|Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл
|900 мл
|86,20
|77 580,00
|04.06.2024
|14
|Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг
|284,81 упак. (шт.)
|14 446,30
|4 114 450,70
|04.06.2024
|15
|Эверолимус, таблетки, 0,75
|1020 табл. (шт.)
|133,32
|135 986,40
|04.06.2024
|16
|Леналидомид, капсулы 7,5 мг
|630 капс. (шт.)
|1802,85
|1 135 795,50
|07.06.2024
|17
|Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл
|24 400 мл
|3542,00
|86 424 800,00
|07.06.2024
|18
|Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|35 591,76 мл
|9102,72
|323 981 825,59
|17.06.2024