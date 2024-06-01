Центр лекобеспечения объявил 18 аукционов на закупку 13 ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 18 аукционов на поставку иммунодепрессантов, иммуномодуляторов, коагулянтов, ферментных, противовирусных и противоопухолевых препаратов для пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее Центр лекобеспечения объявил 10 аукционов на поставку ЛП для «Круга добра».

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ 84 062 961 МЕ 15,55 1 307 179 043,55 13.06.2024 2 Талиглюцераза альфа, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 200 ЕД 7200 ЕД 132 950 400,00 03.06.2024 3 Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 664 481 табл. (шт.) 125,48 83 379 075,88 05.06.2024 4 Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 3 322 802 табл. (шт.) 11,18 37 148 926,36 05.06.2024 5 Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл 27,00 50 мг/мл в первичной упаковке (шт.) 14 753,34 398 340,18 03.06.2024 6 Адалимумаб, раствор для подкожного введения, 40 мг/0,8 мл 78 мг/мл в первичной упаковке (шт.) 14 753,34 1 150 760,52 04.06.2024 7 Этанерцепт, раствор для подкожного введения, 50 мг/мл 177 мл 8592,87 1 520 937,99 03.06.2024 8 Такролимус, капсулы, 0,5 мг 1 406 403 капс. (шт.) 17,02 23 936 979,06 05.06.2024 9 Такролимус, капсулы, 1 мг 23 150 капс. (шт.) 23,14 535 691,00 05.06.2024 10 Такролимус, капсулы, 1 мг 1 297 676 капс. (шт.) 23,14 30 028 222,64 10.06.2024 11 Фактор свертывания крови IX, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или инфузий, 1000-1200 МЕ 22 727 000 МЕ 11,79 267 951 330,00 05.06.2024 12 Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл 50 850 мл 86,20 4 383 270,00 04.06.2024 13 Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл 900 мл 86,20 77 580,00 04.06.2024 14 Пэгинтерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 63 мкг 284,81 упак. (шт.) 14 446,30 4 114 450,70 04.06.2024 15 Эверолимус, таблетки, 0,75 1020 табл. (шт.) 133,32 135 986,40 04.06.2024 16 Леналидомид, капсулы 7,5 мг 630 капс. (шт.) 1802,85 1 135 795,50 07.06.2024 17 Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл 24 400 мл 3542,00 86 424 800,00 07.06.2024 18 Экулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 35 591,76 мл 9102,72 323 981 825,59 17.06.2024

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