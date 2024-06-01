Эксперты: Россия может стоять на пороге эпидемии кори и коклюша

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов считает, что рост количества случаев заболевания коклюшем и корью в России может быть связан с низким коллективным иммунитетом, а также с увеличением числа антивакцинаторов, пишет ТАСС. Эти факторы могут привести к эпидемии в стране.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные ВОЗ сообщило, что Россия заняла третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. За 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания. При этом больше всего выявили в феврале 2024 года – 2626 заболевших. Второе место занял Азербайджан, первое – Казахстан.

«Коклюш стал редким заболеванием, 10 лет назад [встречался] крайне редко <…>, а сейчас идет нарастание числа случаев [заболевания]. Произошло это во многом из-за того, что с вакцинацией [от кори и коклюша] люди не заморачивались во время пандемии, начали ее делать далеко не все и только сейчас. Кроме того, возросло число антивакцинаторов. На самом деле мы стоим, может быть, на пороге весьма значительной эпидемии и кори, и коклюша», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус также отметил, что заболеваемость корью и коклюшем будет продолжать расти. «Настолько важная проблема сейчас с корью и коклюшем, что они даже на одном уровне ни с FLiRT, ни с бруцеллезом не стоят», – сказал он.

Однако Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью. В ведомстве подчеркнули, что в статистику европейских стран не включаются случаи заболеваний среди трудовых мигрантов, беженцев и других труднодоступных групп населения, их иммунизация не проводится.

gxpnews