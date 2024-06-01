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Мурашко: «В России в 2023 году выпущено 6 млрд упаковок ЛП»

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже производятся в России, проведена масштабная работа по увеличению доли отечественных препаратов на российском фармрынке, передает пресс-служба ведомства.

«Более 80% препаратов из списка ЖНВЛП производятся на территории Российской Федерации», – сказал Мурашко в своем приветствии всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2024».

Два года назад первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщал, что российская фармацевтическая индустрия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня ЖНВЛП.

Министр отметил, что современные лекарственные препараты обеспечивают эффективность лечения, результативность, развитие высокотехнологичных и уникальных методов терапии. Он отметил, что российский рынок лекарств сейчас стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. «Проведена масштабная работа по увеличению доли на рынке отечественных лекарств, по совершенствованию мониторинга цен и регуляторных процедур по регистрации лекарственных препаратов, по контролю запасов в медицинских организациях и в аптечных, по внедрению онлайн-продаж лекарственных препаратов», – цитирует министра ТАСС. 

По его словам, в настоящее время в стране работают более 550 фармацевтических производств, а за прошлый год в гражданский оборот было выпущено 6 млрд упаковок лекарственных препаратов, из них 70% отечественного производства.

«Непрерывно ведется работа по фармаконадзору – путем сбора и анализа сообщений о всех нежелательных реакциях лекпрепаратов, но это направление нужно продолжать развивать и совершенствовать», – подчеркнул министр. 

По его словам, еще один важный элемент развития здравоохранения  это создание инновационных лекарственных препаратов. «Многое уже сделано, но перед нами стоят серьезные большие задачи, которые мы должны решить совместно» подчеркнул министр.

gxpnews

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1 июня, 2024 | Просмотров: 66