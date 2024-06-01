Мурашко: «В России в 2023 году выпущено 6 млрд упаковок ЛП»

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже производятся в России, проведена масштабная работа по увеличению доли отечественных препаратов на российском фармрынке, передает пресс-служба ведомства.

«Более 80% препаратов из списка ЖНВЛП производятся на территории Российской Федерации», – сказал Мурашко в своем приветствии всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2024».

Два года назад первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщал, что российская фармацевтическая индустрия способна производить порядка 80% всего ассортимента из перечня ЖНВЛП.

Министр отметил, что современные лекарственные препараты обеспечивают эффективность лечения, результативность, развитие высокотехнологичных и уникальных методов терапии. Он отметил, что российский рынок лекарств сейчас стал прозрачнее, защищен от контрафакта и фальсификата. «Проведена масштабная работа по увеличению доли на рынке отечественных лекарств, по совершенствованию мониторинга цен и регуляторных процедур по регистрации лекарственных препаратов, по контролю запасов в медицинских организациях и в аптечных, по внедрению онлайн-продаж лекарственных препаратов», – цитирует министра ТАСС.