Минздрав продлил действие программы ускоренной регистрации лекарств на 2025 год

«Механизмы антидефектурные, постановление правительства об ускоренной регистрации, <…> ковидные постановления об ускоренной регистрации будут продлены как минимум на 2025 год», – заявил Глаголев на пленарном заседании всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2024».

Он отметил, что был разработан проект постановления Правительства РФ, в рамках которого должны быть продлены до конца 2025 года постановления об обращении препаратов, применяемых при угрозе, возникновении и ликвидации ЧС, о возможности менять документы для использования зарегистрированного лекарственного препарата в немедицинских целях в случае дефектуры или риска дефектуры, постановление правительства об особенностях государственной регистрации медизделий в случае дефектуры или риска дефектуры, а также постановление об обращении лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска дефектуры препаратов.

Ускорение процедуры получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных коронавирусом и государственной регистрации медицинских изделий позволяет быстро вводить в обращение товары, необходимые для борьбы с эпидемией. Среди них – лекарственные препараты, наборы защитной одежды, маски, бахилы, респираторы.

В конце 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минпромторгу проработать вопрос формирования механизмов ускоренной регистрации лекарств, актуализировать «дорожные карты» по локализации производства медикаментов и медизделий, а также вместе с Росздравнадзором и Роспотребнадзором актуализировать сведения о потребностях для планирования процесса их разработки и производства.

gxpnews