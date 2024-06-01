В 2024 году объем дистанционных продаж ЛС может достигнуть 100 млрд рублей

Объемы дистанционных продаж лекарств в России выросли почти в 10 раз с 2020 года, в 2024 году они могут достигнуть 100 млрд рублей, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на пленарном заседании всероссийской конференции «ФармМедОбращение-2024». Он отметил, что успехи работы с безрецептурными препаратами позволили запустить в 2023 году в трех регионах РФ эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

«Сегодня мы видим очень бурный рост [дистанционных] объемов продаж, если это было порядка 5,5 млрд рублей в 2020 году, в период агрессивной пандемии ковида, то в 2023 году объем продаж составил 56,7 млрд рублей, почти десятикратный рост. Видя цифры первого квартала – 26 млрд, мы прогнозируем, что в этом году все-таки должно дойти до 100 млрд», – сказал Глаголев.