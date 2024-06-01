Правительство утвердило правила маркировки кормов для животных и ветеринарных ЛС

1 сентября в России запускается обязательная маркировка кормов для животных и ветпрепаратов, соответствующее постановление Правительства было подписано Михаилом Мишустиным. Ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. Так, с 1 сентября 2024 года для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки «Честный знак».

Документ устанавливает следующие этапы внедрения системы прослеживаемости на рынке кормов для животных: с 1 сентября 2024 года все участники оборота должны пройти регистрацию в системе «Честный знак», с 1 октября 2024 года производители и импортеры начнут маркировать сухие корма и лакомства, а с 1 марта 2025 года – влажные корма.

На рынке ветпрепаратов регистрация в системе «Честный знак» начинается 1 сентября этого года. С 1 октября обязательная маркировка продукции вступает в силу для производителей и импортеров.

«В ветпрепаратах в информационной системе эксперимента всего зарегистрировано 634 компании, в том числе 56 производителей и 53 импортера. Более 10,6 тыс. промаркированных ветперпаратов уже введены в оборот», – прокомментировал Реваз Юсупов, заместитель генерального директора ЦРПТ.

Кроме того, Оператором были запущены дополнительные меры поддержки данных отраслей – ЦРПТ компенсирует 50% расходов на оборудование для маркировки (для представителей малого и среднего бизнеса). Для производителей ветпрепаратов также доступна программа беспроцентной рассрочки на 3 года. Программа поддержки по кормам будет доступна до 1 августа 2024 года. Крайний срок подачи заявки на программы по ветпрепаратам – 1 июля.

Необходимость введения маркировки на данных рынках была обоснована высокой долей контрафакта. По данным НИУ ВШЭ, в 2022 году доля контрафакта на рынке ветеринарных препаратов составила 25%, в 2021 году – 23%. Доля контрафактных кормов для животных составляет 10%. Маркировка призвана сократить нелегальный оборот данных товаров и защитить животных от некачественной и небезопасной продукции.