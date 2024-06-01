Россельхознадзор: 2022 год дал толчок развитию производства российских вакцин

Учреждения Россельхознадзора реконструировали производства и наращивают выпуск ветеринарных вакцин и препаратов. Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По данным службы, по итогам 2023 года отечественные предприятия выпустили 19,3 млрд доз ветеринарных вакцин, что на 3 млрд доз больше, чем в 2022-м.

«2014 год – это такой перелом, когда все поняли, что надеяться на зарубежную защиту нашей сельскохозяйственной отрасли невозможно. <…> Да, 2022-й год просто дал нам, мягко говоря, такой толчок. Пнули очень хорошо, когда западные фирмы, которые ранее поставляли вакцины на российский рынок, – американские, датские, немецкие, – просто перестали поставлять», – объяснил Сергей Данкверт.

К примеру, Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») за 2023 год разработал 13 новых вакцин для домашних и сельскохозяйственных животных. С 2021 по 2023 год увеличил объемы выпуска ветеринарных вакцин в 2,7 раза с перспективой выйти к концу 2024 года на пятикратный рост по сравнению с 2021-м.

Другой лидер отрасли, ООО «НПП „Авивак”», выпускающее препараты для птицеводства, увеличил показатели на 12% за последние два года. Прогноз на конец 2024 года у этого производителя составляет 31% по сравнению с тем же 2021 годом.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ООО «НПП „Авивак”» суммарно производят 96% всех выпускаемых в РФ вакцин. Эти цифры ранее привел Владимир Боровой, заместитель заведующего отделением иммунобиологических лекарственных средств Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора).

Третьим по величине производителем ветеринарных вакцин является ФКП «Щелковский биокомбинат». Он также показывает рост и, по прогнозу, выйдет на увеличение производства в 10 раз к 2021 году.

gxpnews