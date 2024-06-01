Минздрав объявил два тендера на препараты от ВИЧ-инфекции на 3,2 млрд рублей

В описании двух тендеров на долутегравир стоимостью 1,379 млрд и 1,86 млрд рублей указано, что подрядчики должны поставить 9,6 млн и 13 млн таблеток лекарства с этим действующим веществом.

На препараты с МНН октоког альфа для лечения и профилактики кровотечения у взрослых и детей, страдающих гемофилией А, ведомство планирует направить 1,307 млрд рублей. В конце апреля 2024 года Минздрав также объявил тендер на поставку препаратов для пациентов с гемофилией.

По еще двум госзаказам с начальной ценой 912 млн рублей и 24 млн рублей ведомство закупит 1,6 млн таблеток противотуберкулезного препарата с бедаквилином. Другие объявленные тендеры – на лекарства для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, редких заболеваний кровеносной системы, нейробластомы, ВИЧ-инфекции и СПИДа.

В начале мая 2024 года Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан объявил два тендера стоимостью 4,5 млрд рублей каждый на препараты с нусинерсеном и рисдипламом. Оба МНН используются для лечения спинальной мышечной атрофии.