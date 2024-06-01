Союз пациентов не согласен с предложением Минздрава приравнять к наркотикам обезболивающий ЛП «Тапентадол»

Минздрав РФ подготовил проект постановления правительства о внесении вещества «Тапентадол»(анальгезирующее наркотическое средство), которое применяется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в перечень наркотических средств. Однако, Всероссийский союз пациентов опасается, что данное решение приведет к тому, что пациенты останутся без ЛП.

В пояснительной записке, приложенной к документу, отмечается, что «Тапентадол » относится к группе анальгезирующих наркотических средств, к клинико-фармакологической группе опиоидных анальгетиков со смешанным механизмом действия. Он обеспечивает обезболивание при острых и хронических болевых синдромах и близок по клинической эффективности к таким опиоидам, как морфин. Все пациенты, получающие лечение подобными препаратами, «подлежат тщательному контролю в отношении злоупотребления и зависимости». Постановление вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

По мнению директора проектов Всероссийского союза пациентов Олега Альмендеев, под удар попадет несколько десятков тысяч пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом и нуждающихся в сильнодействующих анальгетиках. Например, боль от умеренной до острой испытывают почти все больные онкологическими заболеваниями, вошедшие в ремиссию, но теперь они не смогут получить препарат.

«Когда мы ужесточаем доступность сильнодействующих обезболивающих препаратов, таких как «Тапентадол», важно понимать, каким образом будет решен вопрос быстрого доступа пациента к препарату при острой необходимости, — говорит эксперт. — Большинство врачей боятся выписывать наркотические обезболивающие пациентам из-за практики уголовного преследования медиков за ошибки в работе с наркотическими средствами и психотропным веществами. Кроме того, от продаж препаратов, подлежащих предметно-количественному учет, отказываются аптеки. Их реализация — огромная проблема для сетей из-за несоизмеримости размера штрафов тем нарушениям, за которые они выдаются».

Для реализации сильнодействующих лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, аптекам недостаточно имеющейся у них лицензии на осуществление фармацевтической деятельности — необходимо специальное разрешение на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Коммерческие аптеки не готовы тратить на это ресурсы. В итоге страдают пациенты, которые не смогут найти нужный анальгетик, считает организация.