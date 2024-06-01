В Крыму изменят траекторию госзакупок лекарств

Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения региона Ольга Растригинова, новый механизм обеспечения лекарствами медучреждений будет допускать прямое обращение главврачей больниц в госсеть «Крым-Фармация». Ранее пациенты должны были самостоятельно добиваться предоставления медикаментов. Такие корректировки, считает Растригинова, должны ускорить процесс доставки лекарств и дать учреждениям возможность оперативно произвести замену препаратов на их аналоги.

Директор «Крым-Фармации» Александр Клюев, в свою очередь, уточнил, что в ближайшее время, помимо телефона горячей линии для обращений граждан, заработает приемная директора государственной аптечной сети, который «лично будет курировать поступающие вопросы».

На данный момент в дефектуре, по информации главы субъекта, остается 22 позиции лекарств.

Проблемы с поставками препаратов на полуостров наблюдаются с апреля 2024 года. Тогда экс-руководитель Минздрава республики прокомментировал обращение местных жителей в адрес главы региона по поводу проблем с льготным лекобеспечением. Скорупский утверждал, что до 15 мая ведомство планирует закупить около 50 позиций препаратов. Помимо этого, он пообещал уйти в отставку в случае сохранения проблемы.

Позднее, 16 мая, Скорупский действительно подал заявление об увольнении. Аксенов заявление подписал и сообщил о планах выдвинуть кандидата на освободившуюся должность «в ближайшие несколько дней». Тем не менее назначения нового министра или исполняющего обязанности не произошло, а на сайте ведомства Скорупский все еще значится руководителем.