Росздравнадзор начал проверять внесение сведений о сотрудниках аптек в реестр

Росздравнадзор начал проверять аптеки, которые не внесли сведения о сотрудниках аптек в фармреестр. Это условие входит в индикаторы риска для надзорного мероприятия. Также в службе предостерегли фармспециалистов от манипуляций с перечнем минимального ассортимента.

Росздравнадзор начал активную работу по выдаче предостережений аптечным и оптовым организациям, которые не внесли информацию о своих сотрудниках в Федеральный реестр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР). Если организация не принимает меры в течение 60 дней, ее ждет проверка. Об этом сообщила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова в ходе XXVI Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2024», передает корреспондент «ФВ».

Крупнова напомнила, что обязательным лицензионным требованием для аптеки является наличие профильного специалиста. Организация обязана внести данные о нем в ФРМР. «Для нас есть такой индикатор риска: вы используете специалиста второй раз или того, который проживает или работает в регионе, который не сопряжен с вашей территорией. Для Росздравнадзора это основание выйти на контрольно-надзорное мероприятие», — сказала она.

Ежегодно объем жалоб от населения растет на 30%, отметила Крупнова. В 2023 году недовольных качеством обслуживания в фарморганизациях и качеством лекарственных препаратов было 7543 человека, в 2024 году количество обращений пока составляет 1214.

Основные причины жалоб: информация на сайте аптеки не соответствует реальной ситуации, отказ в отпуске рецептурного препарата из минимального ассортимента при наличии одной упаковки, отпуск препаратов без рецепта врача.

«В аптеке посетителям часто говорят: у меня одна упаковка, препарат входит в перечень минимального ассортимента, контролирующий орган может проверить, приходите завтра — я закажу вам препарат. Это недопустимая ситуация», — предупредила Крупнова.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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