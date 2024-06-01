Росздравнадзор разработал 20 новых индикаторов риска

Росздравнадзор разработал 20 новых индикаторов риска нарушений законодательства в сфере лекарственного обеспечения. После их утверждения служба получит более широкую палитру для проведения проверок. Также регулятор планирует активнее использовать в своей работе данные системы маркировки, поэтому будет добиваться оперативного внесения сведений участниками рынка.

Сколько будет индикаторов риска

Росздравнадзор разработал 20 новых индикаторов риска для участников рынка лекарственного обеспечения. Сейчас они находятся на согласовании. Но и это не предел. Число индикаторов риска, достижение которых грозит проверками для участников рынка, будет увеличиваться. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в ходе XXVI Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств — ФармМедОбращение 2024», передает корреспондент «ФВ».

Основной приоритет службы на текущий год — проведение проверок с использованием индикаторов риска, заявила Самойлова в ходе пленарного заседания 31 мая. Результативность таких проверок, согласно данным 2024 года, составляет свыше 80%, добавила глава Росздравнадзора.

«Наша задача — разрабатывать все более новые индикаторы риска, чтобы проверочные мероприятия были эффективны и понятны подконтрольным лицам, — акцентировала внимание руководитель Федеральной службы. — В частности, шесть индикаторов риска совершения нарушений основаны на сведениях системы МДЛП. Уже проведено 190 контрольных мероприятий с их использованием».

Росздравнадзор намерен продолжать активно использовать ресурсы системы «Честный знак». Особое внимание будет уделяться мониторингу остатков лекарств в фармацевтических и медицинских организациях. Благодаря работе, которая была начата в прошлом году, остатки были снижены на 60%, отметила спикер. Задача службы — привести в полное соответствие реальную картину по ним с той, которая отображается в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Какие перспективы у онлайн-продажи рецептурных препаратов

Тема использования информационных технологий и цифровых сервисов прозвучала и в докладе заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева. Так, по прогнозам Минздрава, по итогам этого года объем продаж безрецептурных лекарств дистанционным способом достигнет 100 млрд руб. (в I квартале 2024 года — 26 млрд руб., в 2023-м — 56,7 млрд).