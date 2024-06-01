Российские фармпроизводители выступили за преференции для производителей полного цикла

Более 60% представителей российских фармкомпаний поддерживают преференции для производителей полного цикла при закупках лекарств, а также считают необходимым применение ценовой преференции для полного цикла на уровне 25%. При этом ценовую преференцию на уровне 15%, предлагаемую законопроектом Минфина по внедрению механизма «второй лишний», поддерживают не более 12% сотрудников.

Консалтинговая компания «Право на здоровье» в мае провела онлайн-опрос по законопроекту Минфина, который предполагает внедрение механизма «второй лишний» и мер поддержки российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства лекарств на территории России и ЕАЭС. Результаты опроса есть в распоряжении «ФВ».

Участниками исследования стали около 100 респондентов, которые работают в дирекциях, коммерческих департаментах, GR и других подразделениях российских фармкомпаний. Почти 82% экспертов, принявших участие в исследовании, отметили, что хорошо осведомлены о деталях внесенного в Госдуму законопроекта, а 18% знают о его основных положениях.

Результаты исследования показали, что 65% интервьюируемых уверены в том, что российские фармкомпании, осуществляющие полный цикл производства препаратов (включая субстанцию) на территории России и ЕАЭС, однозначно должны получать приоритетный доступ к государственным закупкам лекарств. 24% ответили на этот вопрос «скорее да, чем нет», и только 11% не поддерживают данную инициативу.

Мнение интервьюируемых о получении приоритетного доступа к госзакупкам лекарств для российских фармкомпаний, осуществляющих полный цикл производства препаратов

Ключевым вопросом исследования стали возможные ценовые преференции для производителей полного цикла. Почти 65% респондентов полностью поддерживают этот механизм, 20% ответили на вопрос о его необходимости «скорее да, чем нет», 5% — «скорее нет, чем да», 10% не увидели необходимости в предоставлении компаниям ценовых преимуществ. При этом более 90% экспертов считают, что ценовые преференции должны распространяться на все препараты из Перечня ЖНВЛП.

Мнение российских фармкомпаний о преференциях для производителей полного цикла при закупках лекарств

Свыше 60% считают наиболее приемлемым уровнем преференций для производителей полного цикла 25%, размер в 15%, который предлагается готовящимися законодательными нормами как базовый, поддержали только 12% опрошенных. Примерно 15% экспертов считают, что преференции должны достигать 50%, 7% респондентов считают, что они должны превышать 50%, и 6% поддерживают ценовые преимущества на уровне менее 15%.