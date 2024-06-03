Sanofi завершает сделку по приобретению компании Inhibrx за $1,7 млрд

Французская Sanofi объявила о завершении сделки по приобретению биотехнологической компании Inhibrx за $1,7 млрд. Сделка открыла фармгиганту доступ к препарату SAR447537 (ранее INBRX-101), предназначенному для лечения дефицита альфа-1-антитрипсина. Это редкое генетическое заболевание, которое приводит к ухудшению состояния легочной ткани.

Препарат проходит вторую фазу клинических испытаний. Помимо него, в результате сделки к портфелю лекарств Sanofi добавится ряд других разработок в области онкологических и редких заболеваний.

О намерении приобрести Inhibrx французский фармпроизводитель объявил в январе 2024 года (тогда сделка оценивалась в $2,2 млрд). Ранее, в конце 2023 года, Sanofi не смогла выкупить права на препарат для лечения редкого заболевания – болезни Помпе – у Maze Therapeutics, так как Федеральная торговая комиссия США усмотрела монополистский сговор в этом действии.

gxpnews