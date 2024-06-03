Радиофармпрепарат J&J от рака простаты спровоцировал смерть четырех испытуемых

Johnson & Johnson (J&J) заявила о смерти четырех пациентов в ходе I фазы клинических испытаний радиофармпрепарата JNJ-6420, предназначенного для лечения рака простаты (злокачественная опухоль тканей предстательной железы). Еще девять пациентов покинули исследование из-за связанных с лечением нежелательных явлений, сообщает Рharmaceutical Technology.

в исследование были включены пациенты с метастатическим кастрационно-резистентным раком, которые ранее проходили лечение хотя бы одной таргетной терапией рецепторов андрогена. У 35 из 57 пациентов, которые внутривенно получали JNJ-6420 в дозе 150 мкКи или выше, наблюдались нежелательные явления 3 или более высокого класса, связанные с лечением. Это в том числе тромбоцитопения и интерстициальная болезнь легких, которые были вызваны приемом препарата.

При этом JNJ-6420 параллельно продемонстрировал многообещающую эффективность в лечении рака простаты у некоторых пациентов. JNJ-6420 — это таргетная радиотерапия на основе анти-HK2-антител, которая работает за счет доставки радиолиганда на основе актиния к раковым клеткам.

J&J — игрок растущего числа фармкомпаний, занимающихся разработкой радиофармацевтических препаратов. Так, недавно о выходе в эту область заявила Bristol-Myers Squibb, приобретя за $3,6 млрд компанию RayzeBio, в активах которой также есть препарат на основе актиния. Компания Eli Lilly вслед за сделкой с Point Biopharma стоимостью $1,4 млрд, заключенной в прошлом году, на прошлой неделе заключила партнерство с Aktis Oncology ($1,1 млрд), а AstraZeneca заключила сделку по приобретению Fusion Pharmaceuticals за $2 млрд.

Тем не менее, в этой области пока лидирует Novartis со своим препаратом Pluvicto для лечения рака простаты на основе лютеция. В 2023 году объем продаж этого препарата составил $980 млн долларов, а к 2030 году, по прогнозам Центра фармацевтической аналитики GlobalData, превысит отметку в $4,3 млрд долларов.

gxpnews