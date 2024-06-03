В Госдуму внесли законопроект о праве врачей назначать БАДы пациентам

Внести корректировки предлагается в ряд документов, среди которых №29-ФЗ от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов». В законопроекте указано, что Правительство РФ будет устанавливать критерии качества БАДов и сырья для их изготовления «в зависимости от степени их влияния на здоровье человека». При этом Минздраву необходимо утвердить перечень добавок и заболеваний, а также факторов риска развития заболеваний, при которых назначаются БАДы.

Согласно проекту закона, медработники смогут назначать отдельным категориям граждан зарегистрированные в России БАДы, которые отвечают нормам качества и безопасности. Схемы их применения установят в методических рекомендациях.

Авторы законопроекта предлагают использовать регулирование БАДов по аналогии со структурой регулирования лекарств и медизделий, в отношении которых с 2020 года действуют особенности их регистрации и обращения. Качество и безопасность добавок будут определять исходя из физико-химических, органолептических, микробиологических и иных показателей, характеризующих свойства пищевых продуктов.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что такие нормы включены в документ с целью сохранения здоровья граждан и недопущения бесконтрольного применения БАДов.

«Вместе с тем, применение биологически активных добавок по показаниям и под контролем медицинских работников в целом приведет к увеличению рынка такой продукции, в первую очередь, с учетом планируемых особенностей, упрощающих применение биологически активных добавок, зарегистрированных в соответствии с требованиями российского законодательства к пищевой продукции», – говорится в пояснительной записке.

В документе содержится перечень нормативных правовых актов, которые после принятия закона необходимо признать утратившими силу, приостановить или изменить. Так, в течение четырех месяцев с момента внесения проекта в Госдуму Минздраву совместно с Роспотребнадзором и Росздравнадзором необходимо представить проект приказа «Об утверждении перечня биологически активных добавок и перечня заболеваний (состояний) и факторов риска развития заболеваний (состояний), при которых могут быть назначены биологически активные добавки». В указанный срок Минздраву и Росздравнадзору также нужно подготовить проект документов «Об утверждении порядка назначения медицинскими работниками биологически активных добавок» и «Об установлении требований, связанных с назначением гражданину биологически активных добавок».

При рассмотрении законопроекта официальным представителем правительства назначена руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

О том, что Минздрав и Роспотребнадзор могут заняться разработкой перечня биологически активных добавок, которые врачи смогут назначать пациентам при ряде заболеваний, газета «Ведомости» сообщала 28 мая 2024 года. Тогда законопроект опубликован не был. По данным издания, помимо прочего, проект закона будет регламентировать запрет на распространение информации, содержащей предложения по розничной торговле запрещенными БАДами, в том числе через интернет, а изменения внесут и в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Отслеживать сайты по реализации таких добавок будет Роспотребнадзор. Механизм поможет в блокировке сайтов в досудебном порядке.