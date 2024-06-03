ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик кризотиниба

ФАС согласовала цену на препарат от рака легких «Кризотиниб-Промомед». Упаковка отечественного дженерика из 60 капсул в дозировке 200 мг будет стоить 132 225 руб., что на 40% меньше, чем иностранный референтный препарат «Ксалкори».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат для лечения немелкоклеточного рака легких «Кризотиниб-Промомед». Речь идет о первом отечественном дженерике в рамках МНН кризотиниб компании «Промомед Рус», сообщили в пресс-службе ФАС.

Согласованная цена на «Кризотиниб-Промомед» снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Ксалкори» от Pfizer на 40%. Упаковка российского дженерика из 60 капсул в дозировке 200 мг будет стоить 132 225 руб. При этом стоимость аналогичной дозировки референтного препарата зарегистрирована на уровне 220 375 руб.

«Согласование ФАС цен на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат», — заявили в службе.

ФАС также напомнила, что в медорганизациях дженерик должен будет предоставляться бесплатно в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Кроме того кризотиниб стал одним из четырех препаратов, которые в 2024 году «Фармстандарт» локализует на своем заводе в Республике Башкортостан в рамках соглашения с Pfizer. Компания также должна выпустить первые коммерческие серии акситиниба, палбоциклиба, бозутиниба. Все четыре препарата находятся под патентной защитой и входят в Перечень ЖНВЛП.

Дина Коблова

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