Правительство изменило использование электронной подписи при обороте медизделий и БАД

Правительство внесло изменения в правила использования электронной подписи в документах при обороте медизделий, кресел-колясок и БАД. Теперь для регистрации в системе МДЛП можно отправить заявление, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью участника оборота товаров.

Правительство утвердило постановление № 743 от 31.05.2024 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам использования электронной цифровой подписи при обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации».

В документе обозначены изменения в правилах использования электронной подписи в документах при обороте медизделий, кресел-колясок и биодобавок (БАД).

Для регистрации в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) теперь можно направить заявление о регистрации, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью (УЭП) участника оборота товаров. Ранее разрешалась лишь подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Согласно изменениям, участники оборота товаров должны:

владеть УЭП;

иметь программно-аппаратный комплекс, который позволяет подписывать документы УЭП и обмениваться ими в системе мониторинга;

иметь удаленный доступ к устройству регистрации эмиссии, размещенному в системе мониторинга;

иметь заключенный с оператором электронного документооборота договор.

В постановлении также указано, что электронные документы, которые автоматически формируются и предоставляются участниками оборота, могут быть подписаны УЭП участника, выполняющего функции оператора соответствующей информационной системы.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому продажи нелегальных и просроченных медизделий, а также кресел-колясок через кассу запретят с 1 марта 2025 года. При сканировании кода маркировки касса будет обращаться к системе маркировки, и если сработает один из критериев, то продать товар не удастся.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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