FDA одобрило первую мРНК-вакцину против респираторно-синцитиального вируса

Это третья вакцина, одобренная FDA для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных РСВ. Первой стала Arexvy от компании GlaxoSmithKline (GSK), второй — Abrysvo от Pfizer. В то же время mRESVIA — первая вакцина от РСВ, разработанная при использовании технологии мРНК.

Регулятор одобрил препарат на основании данных, полученных в ходе клинических испытаний на фазе III c участием 37 000 человек из 22 стран. Предварительные результаты показали, что вакцина эффективна на 84% в предотвращении РСВ. Однако дальнейший анализ выявил, что ее эффективность составляет 79%.

Продукт Moderna выпускается в виде предварительно заполненных шприцев, которые вводятся единожды. Вакцина не имеет серьезных побочных эффектов. Чаще всего пациенты после прививки жаловались на боль в месте укола, слабость и головные боли.

Респираторно-синцитиальный вирус — это вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей. Он передается воздушно-капельным путем. Чаще всего им заражаются в холодное время года. Он может приводить к развитию бронхиолита и пневмонии у детей в первые два года жизни. У взрослых и пожилых людей, особенно с ослабленным иммунитетом, РСВ может также провоцировать тяжелые респираторные заболевания, в том числе бронхопневмонию. Ежегодно РСВ-инфекции становятся причиной госпитализации от 60 000 до 160 000 пожилых пациентов в США. От 6 000 до 10 000 человек умирают из-за вируса.

Фото: modernatx.com

Владимир Заболотских

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