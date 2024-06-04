«Биннофарм Групп» запустила онлайн-платформу «Совет экспертов»

Ведущая российская фармкомпания «Биннофарм Групп» запустила новый формат взаимодействия с экспертами в области здравоохранения – онлайн-платформу «Совет экспертов». Это площадка для получения независимой экспертной консультации по ключевым вопросам, значимым для медицинской практики.

Онлайн-формат позволяет участникам обсуждать вопросы из любой точки мира, сохраняя при этом удобство и эффективность коммуникаций. Эксперты в удобное для них время включатся в тот или иной высокоспециализированный вопрос по диагностике, современным и перспективным терапевтическим подходам, а также менеджменту различных заболеваний.

Каждый совет будет посвящен конкретной теме и будет длиться около месяца, чтобы дать возможность каждому высказать свое мнение и выслушать коллег. Первый – «Открываем новые горизонты фармакотерапии заболеваний ЖКТ» – был запущен в конце апреля. На нем идет обсуждение инновационных подходов в лечении заболеваний ЖКТ. Участие в проекте принимают ведущие эксперты по гастроэнтерологии из России и стран СНГ.

gxpnews