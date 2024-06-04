«Герофарм» начал поставлять инсулин гларгин в Марокко

Российская компания «Герофарм» начала поставлять свои инсулины в Марокко. Первая партия из 97 тысяч шприц-ручек с инсулином гларгин длительного действия уже отправилась в страну, рассказали ТАСС в пресс-службе фармпроизводителя. Контракт с марокканским партнером на поставку инсулинов заключен до 2026 года.

Одной шприц-ручки пациенту хватит примерно на 8-12 дней использования, подчеркнули в «Герофарме». Эндокринологи в Марокко уже получают препарат и назначают его диабетикам – их в стране насчитывается 2,3 млн.

Отмечается, что инсулин гларгин «Герофарма» зарегистрирован в Марокко в июне 2023 года, всего компания получила регистрационные удостоверения на него в пяти странах мира. Также компания ведет переговоры о сотрудничестве с партнерами в ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране, Йемене.

«Страны Северной Африки и всего региона MENA в фокусе нашего внимания, там компания уже поступательно развивается», – заявил генеральный директор компании Петр Родионов.

Ранее он пояснял, что сотрудничество со многими станами, особенно африканскими, отягчается практически полным отсутствием информации о потребности населения в тех или иных лекарствах: «Нигерия – большая африканская страна и по территории, и по населению. Понятно, что у них есть огромный спрос на препараты против диабета. Но информации по этому рынку практически нет. Мы не понимаем, ни как он устроен, ни какие там цены, ни какие объемы, насколько удовлетворен спрос и так далее».

gxpnews