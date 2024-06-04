«Новосибирскую аптечную сеть» реорганизуют в АО под контролем муниципалитета

«Новосибирскую аптечную сеть» реорганизуют путем акционирования, все акции передадут муниципалитету. Количество аптек, которые удастся сохранить, пока неизвестно. По словам депутата местного горсовета Антона Бурмистрова, процесс реорганизации может занять полгода.

В Новосибирске комиссия по административной реформе приняла решение реорганизовать МУП «Новосибирская аптечная сеть» в акционерное общество. Как сообщил «ФВ» депутат городского совета Антон Бурмистров, 100% акций передадут муниципалитету.

От части помещений откажутся и передадут на баланс мэрии. Их дальнейшую судьбу определит рабочая группа, помещения могут использовать в нуждах муниципалитета или продать на аукционе, пополнив таким образом городской бюджет.

Известно, что Центральную аптеку, у которой есть рецептурный отдел и лицензия на продажу наркосодержащих препаратов, сохранят. Отвечая на вопрос о количестве аптек, которые удастся сохранить, Бурмистров поделился, что информации об этом пока нет.

«Точного адресного перечня у меня нет, его составление займет время. Процесс реорганизации может занять полгода, надеюсь, перемены негативно не скажутся ни на работниках, ни на клиентах», — поделился Бурмистров.

МУП «Новосибирская аптечная сеть» насчитывает более 60 филиалов.

Ранее депутаты Новосибирска отказались от планов по приватизации «Новосибирской аптечной сети». Решение приняли «с учетом понимания необходимости сохранения муниципального имущества».

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, в силу положений ст.3 № 485-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. В случае непринятия либо неисполнения такого решения ликвидация будет проходить в судебном порядке по иску антимонопольного органа, предупреждают в Федеральной налоговой службе.